Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 17 человек

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв землетрясения в восточной части китайской провинции Тайвань возросло до 17, травмы получили 276 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее была информация о 12 погибших.
Во время поисково-спасательной операции под завалами частично обрушившегося 12-этажного здания найдены тела пяти членов семьи. Погибшие оказались приезжими из материковой части Китая.
Специалисты укрепляют пострадавшие во время стихийного бедствия постройки и ведут демонтаж зданий, которые могут обрушиться.
Сильное землетрясение произошло 6 февраля около полуночи по местному времени у восточного побережья Тайваня. По оценкам сейсмологов, магнитуда толчка составила 6. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки по-прежнему фиксируются в зоне бедствия.-0-
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