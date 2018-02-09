Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 17 человек

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв землетрясения в восточной части китайской провинции Тайвань возросло до 17, травмы получили 276 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее была информация о 12 погибших.

Во время поисково-спасательной операции под завалами частично обрушившегося 12-этажного здания найдены тела пяти членов семьи. Погибшие оказались приезжими из материковой части Китая.

Специалисты укрепляют пострадавшие во время стихийного бедствия постройки и ведут демонтаж зданий, которые могут обрушиться.

Сильное землетрясение произошло 6 февраля около полуночи по местному времени у восточного побережья Тайваня. По оценкам сейсмологов, магнитуда толчка составила 6. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки по-прежнему фиксируются в зоне бедствия.-0-