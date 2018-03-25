Число погибших в ТЦ в Кемерово возросло до пяти человек

25 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пять человек погибли и 30 госпитализированы в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина", - сообщили в СК.
"За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы", - добавили в Следственном комитете.
Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в Кемерово, уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России. Для расследования уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.
Пропавшими без вести считаются 35 человек.-0-
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