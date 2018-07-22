22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших из-за землетрясения на западе Ирана возросло до 128 человек, сообщают информагентства.

Большинству пострадавших госпитализация не понадобилась.

Как сообщалось, на западе Ирана сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 76-и км к западу от города Керманшах и в 211-и км к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения - на глубине 10 км. Ранее сегодня на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Данных о пострадавших и разрушениях нет.-0-