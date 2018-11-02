Число пострадавших от проливных дождей на Кубани превысило 720 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших от проливных дождей в Краснодарском крае России превысило 720 человек, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 300 пострадавших.

"По данным на 2 ноября, всего пострадали 722 человека, их которых 26 были госпитализированы, 20 из них по-прежнему остаются в больницах", - сообщили в медицинских службах.

В результате удара стихии также погибли шесть человек, судьба двоих все еще неизвестна.

В Краснодарском крае из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, оказалось подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути. Пострадали около 2,4 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек.-0-