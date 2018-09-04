4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 300 человек, число жертв удара стихии возросло до восьми, сообщает телеканал NHK.

Тайфун "Джеби" обрушился на западную часть Японии. Наиболее сильный урон он нанес префектурам Осака, Киото и Хёго. Здесь произошли масштабные подтопления и обрывы линий электропередачи, без электричества остались более 1,6 млн домов. Приостановлено движение на ряде железнодорожных направлений и скоростных магистралях.

Тайфун "Джеби" в Японии: обесточены 1,45 млн домов, заблокирован аэропорт По имеющимся сведениям, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 6 человек. Согласно данным японского телеканала NHK, число пострадавших превысило 120.

Затоплен международный аэропорт Кансай в городе Осака, в двух терминалах воздушной гавани заблокированы около 3 тыс. человек. Эвакуация людей затруднена тем, что закрыто движение по единственному мосту на насыпной остров из-за того, что в него врезался танкер. В Японии отменено почти 800 внутренних рейсов, около 1 млн человек получили рекомендации покинуть дома и переместиться в эвакуационные центры.

Тайфун "Джеби", ставший самым мощным в Японии за последние 25 лет, движется в северо-восточном направлении и практически прошел западную часть страны до побережья Японского моря. Далее он продолжит движение к северному острову Хоккайдо.-0-