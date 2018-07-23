Число пострадавших от землетрясений в Иране достигло 337 человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате землетрясений в Иране за сутки возросло до 337 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Шахина Фатхи.

Землетрясения произошли в провинциях Фарс, Хормозган, Керманшах и Керман. Магнитуда подземных толчков составила от 4,7 до 5,9.

В настоящее время проводятся спасательные операции. Около 200 спасательных подразделений задействованы в Керманшахе, где за сутки было зафиксировано около 170 автершоков.

Ранее сообщалось, что на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 76-и км к западу от города Керманшах и в 211-и км к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. На юге Ирана также произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4.-0-