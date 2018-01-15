Число пострадавших после обрушения пола на бирже в Джакарте увеличилось до 75 человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 75 человек увеличилось число пострадавших из-за того, что в здании фондовой биржи в столице Индонезии провалился пол. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее заявлялось о 10 пострадавших.

Согласно данным агентства Рейтер, пол провалился на втором этаже здания. Полиция подтвердила, что причиной инцидента, произошедшего во время перерыва в работе финансовой площадки, не был взрыв.

Всех сотрудников биржи эвакуировали.-0-