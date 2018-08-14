Число пострадавших при обрушении пирса в испанском Виго возросло до 428

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За медицинской помощью обратились 428 человек, получивших травмы при обрушении деревянного пирса во время концерта в городе Виго (Испания, автономное сообщество Галисия). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местных властей.
В настоящее время восемь человек, которые были госпитализированы после инцидента, остаются в больницах.
Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа во время концерта, проходившего на набережной испанского курортного города Виго, обрушилась деревянная платформа. В результате часть посетителей упала в воду и получила травмы различной степени тяжести.
Полиция ведет расследование происшествия. Вероятнее всего, пирс обрушился, не выдержав большого количества людей. По мнению главы портовых властей Виго Энрике Сесара Лопеса Вейги, при строительстве помоста длиной примерно в 40 м были допущены ошибки, что и привело к случившемуся.-0-
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