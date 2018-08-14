Число пострадавших при обрушении пирса в испанском Виго возросло до 428

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За медицинской помощью обратились 428 человек, получивших травмы при обрушении деревянного пирса во время концерта в городе Виго (Испания, автономное сообщество Галисия). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местных властей.

В настоящее время восемь человек, которые были госпитализированы после инцидента, остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа во время концерта, проходившего на набережной испанского курортного города Виго, обрушилась деревянная платформа. В результате часть посетителей упала в воду и получила травмы различной степени тяжести.

В испанском Виго обрушился деревянный пирс, пострадали 266 человек Инцидент случился во время фестиваля O Marisquiсo, который проходил на набережной. По предварительным данным, пирс обрушился, не выдержав веса зрителей, в результате чего десятки людей упали в воду.

Полиция ведет расследование происшествия. Вероятнее всего, пирс обрушился, не выдержав большого количества людей. По мнению главы портовых властей Виго Энрике Сесара Лопеса Вейги, при строительстве помоста длиной примерно в 40 м были допущены ошибки, что и привело к случившемуся.-0-