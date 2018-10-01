Число пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Азербайджане достигло 34 человек

1 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане из-за столкновения пассажирского автобуса с поездом госпитализированы 34 человека, один ребенок скончался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщалось, сегодня пассажирский автобус столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского район Баку. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде при закрытых шлагбаумах.-0-