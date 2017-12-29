Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 17

29 декабря, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, по уточненным данным, составило 17 человек. За медицинской помощью обратились еще четверо, сообщается сегодня в Twitter вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.

"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы", - говорится в сообщении.

27 декабря в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Калининском районе. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.-0-