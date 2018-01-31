Число участников предвыборной президентской гонки в России сократилось до восьми претендентов

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число участников предвыборной президентской гонки в России сократилось до восьми человек. Круг претендентов на высший государственный пост в стране обозначился сегодня после того, как Центризбирком завершил прием подписей избирателей в поддержку потенциальных кандидатов, сообщает БЕЛТА.

Подписи в свою поддержку сдали шесть человек: действующий президент Владимир Путин, выступающий в качестве самовыдвиженца, Григорий Явлинский (выдвинутый партией "Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Кроме того, в кампании продолжат участие два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ), которые в соответствии с законодательством освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ.

Остальные претенденты, а изначально о своем намерении побороться за пост президента заявляли порядка двух десятков человек, сошли с дистанции. Некоторые из них не смогли собрать необходимых подписей или сформировать избирательный фонд, другие отказались без объяснения причин.

У Центризбиркома теперь есть 10 дней для проверки документов и подписей. Для проверки будут использованы 60 тыс. подписей, забракованных должно быть не больше 5%. В случае если будет превышение 5% недостоверных подписей, делается повторная проверка следующих 30 тыс. подписей. Если по итогам проверки суммарно 90 тыс. подписей количество недостоверных подписей превысит 5%, кандидат не будет допущен к выборам.

Выборы президента России назначены на 18 марта.-0-