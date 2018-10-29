Число жертв аварии на угольной шахте в Китае возросло до 19

29 октября, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. Число жертв аварии, произошедшей 20 октября на шахте угольной компании "Лунъюнь" в провинции Шаньдун (восточный Китай), достигло 19 человек. Об этом сообщили в штабе по ликвидации последствий этой аварии.

По состоянию на 29 октября (6.00 по местному времени), спасатели расчистили 55 м тоннеля и продолжают расчищать оставшиеся 19 м с обоих концов.

В результате инцидента на угольной шахте компании "Лунъюнь" в уезде Юньчэн заблокированными под землей оказались 22 человека. К настоящему времени один человек спасен, 19 погибли и еще двое остаются под землей.-0-