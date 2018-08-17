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СМИ Беларуси

Число жертв Эболы в Конго приближается к 50

В мире 17.08.2018 | 01:35
Фото AFP
Фото AFP

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Республики Конго 42 человека умерли из-за заражения вирусом Эболы. Об этом сообщает Daily Nation.

Медикам известно о 66 случаях инфицирования.

В регионе временно запретили передвижение без специальных проверок. Такие меры приняты, чтобы избежать распространения вируса в другие регионы страны.

Причиной вспышки лихорадки Эбола на востоке, по информации эпидемиологов, стал заирский штамм, который вызывает тяжелое течение болезни.-0-

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болезни, эпидемия
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