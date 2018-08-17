Число жертв Эболы в Конго приближается к 50

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Республики Конго 42 человека умерли из-за заражения вирусом Эболы. Об этом сообщает Daily Nation.

Медикам известно о 66 случаях инфицирования.

В регионе временно запретили передвижение без специальных проверок. Такие меры приняты, чтобы избежать распространения вируса в другие регионы страны.

Причиной вспышки лихорадки Эбола на востоке, по информации эпидемиологов, стал заирский штамм, который вызывает тяжелое течение болезни.-0-