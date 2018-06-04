Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 38

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших при извержении вулкана Фуэго, расположенного в 40 км к юго-западу от столицы Гватемалы, возросло до 38 человек, сообщают информагентства.
Ранее сообщалось о 25 погибших и сотнях раненых, но их количество растет по мере того, как спасателям удается добраться в пострадавшие районы.
Вулкан извергается раскаленной лавой, пепел оседает в окрестных селениях. По последним данным, огненный поток накрыл город Эль-Родео с населением около 14 тыс. человек и деревню Ла-Либертад в департаменте Сан-Маркос. Сообщается, что многие люди погибли прямо в домах.
Более 650 человек из потенциально уязвимых районов на данный момент размещены во временных убежищах. Всего стихия затронула более 2 млн человек, которые находятся в опасной зоне из-за активности вулкана. Серьезно пострадали четыре населенных пункта.
В стране объявлен высокий уровень опасности, а в трех ее департаментах - максимальный. Из-за активности вулкана закрыт столичный международный аэропорт Аурора.
Извержение Фуэго - одно из самых сильных за последние годы. Столбы дыма и пепла поднимаются на высоту до 10 км и распространяются с ветром со скоростью до 40 км/ч.-0-
Фото AFP, EPA.
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