Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 июля 2018, Вт
+20°C
Сплошная облачность EUR 2.3317
USD 1.9895
RUB 3.1505
Главное
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
Лукашенко и Путин обсудили возможную встречу, взаимодействие в ЕАЭС и отношения с США
Президент
РЕПОРТАЖ: Комбайн с приставкой "супер" помогает аграриям убирать новый урожай
Регионы
Сегодня Георгий Колдун разыграет квартиру от "Евроопт", также своих обладателей найдут 5 автомобилей и деньги! Начало в 18.20!
Общество
Дом "Марина-2" комплекса "Минск-Мир" готов к заселению!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Сегодня Георгий Колдун разыграет квартиру от "Евроопт", также своих обладателей найдут 5 автомобилей и деньги! Начало в 18.20!
08:51 Общество
В Беларуси в 2018 году планируется собрать более 1 млн т зерна кукурузы
08:49 Экономика
Обновленный памятник воинам-интернационалистам установят в Бресте осенью
08:40 Регионы
Число жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек
08:36 В мире
Средневековые квесты ждут гостей "Рыцарского фэста" в Мстиславле
08:23 Культура
Семинар для туроператоров в Брестской области пройдет в формате В2В
08:15 Регионы
В Греции из-за лесных пожаров погибли 24 человека, более 150 пострадали
08:03 В мире
Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года
07:57 Новости компаний
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Шарковщине и Нарочи
07:42 Регионы
Белорусские баскетболистки сыграют с Францией на юниорском ЧМ в Минске
07:26 Спорт
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 июля из-за гроз
07:16 Общество
Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения
07:05 Президент
Картина дня: рейтинг Fitch, авиационные часы и кто представит Беларусь на "Мисс СНГ"
06:56 Общество
Пьяный итальянец на коне лишился водительских прав
00:34 Калейдоскоп
В Бельгии произошла экстренная остановка атомного реактора на АЭС
00:02 В мире
В "Сколково" разработали сканер для создания 3D-моделей людей
23:35 Технологии
Мужчина с ножом пытался напасть на солдата у парламента Канады
23:02 В мире
Из Стены Плача выпал камень
22:34 В мире
Законопроект о продлении безвизового въезда в РФ по паспорту болельщика рассмотрят в Госдуме 24 июля
21:42 В мире
Дубль Богдана Мышенко принес победу жодинским торпедовцам над "Смолевичами"
21:00 Спорт
Все новости
Темы
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Число жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек

В мире 24.07.2018 | 08:36
Лесной пожар возле города Рафина
Лесной пожар возле города Рафина

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 50 человек, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 24 погибших и более 150 пострадавших. По последним данным, еще 26 тел погибших было обнаружено возле города Рафина к востоку от греческой столицы. Местные СМИ сообщают, что среди погибших много детей.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.-0-

В Греции из-за лесных пожаров погибли 24 человека, более 150 пострадалиВ Греции из-за лесных пожаров погибли 24 человека, более 150 пострадали
Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Кроме того, более 700 человек спасены специальными службами и рыбаками с пляжей.

﻿
Теги
Греция, лесное хозяйство, пожар, смерть
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3317 BYN 2.325 BYN 2.332 BYN
USD
1.9895 BYN 1.986 BYN 1.992 BYN
RUB
3.1505 BYN 3.138 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Суперкомбайн "Палессе GS2124"
Все видео

Фотоновости

Первый экипаж-тысячник появился в Гродненской области
Все фото

Инфографика

Чемпионат мира по вертолетному спорту Минск (аэродром Боровая) 23-29 июля принимает 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту и 4-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения
Медаль в честь 20-летия МЧС учреждается в Беларуси
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Экономика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге
В Беларуси в 2018 году планируется собрать более 1 млн т зерна кукурузы
Сборочное производство тракторных двигателей ММЗ запустят осенью в Череповце
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении легковушек на трассе М6
Организаторов вывоза белорусок для занятия проституцией задержали в Беларуси и Израиле
Двое детей утонули за выходные в Брестской области
Общество
Фото из архива Теплая и дождливая погода сохранится на этой неделе в Беларуси
Сегодня Георгий Колдун разыграет квартиру от "Евроопт", также своих обладателей найдут 5 автомобилей и деньги! Начало в 18.20!
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 июля из-за гроз
Регионы
Во время соревнований по рыбной ловле. Фото из архива В третий раз выберут королеву "Большой бард-рыбалки"
Обновленный памятник воинам-интернационалистам установят в Бресте осенью
Семинар для туроператоров в Брестской области пройдет в формате В2В
Спорт
Фото УЕФА Минское "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы может сыграть с "Зенитом", "Шахтер" - с "Генком", брестское "Динамо" - с "Железничаром" или "Аполлоном"
Белорусские баскетболистки сыграют с Францией на юниорском ЧМ в Минске
Дубль Богдана Мышенко принес победу жодинским торпедовцам над "Смолевичами"
Технологии
Ночная гонка дронов пройдет 28 июля на фестивале #Пронебо
В "Сколково" разработали сканер для создания 3D-моделей людей
Робототехнику и пилотирование квадрокоптеров освоят школьники в IT-лагере в Молодечненском районе
Культура
Открытый конкурс игрового кино по трем темам объявлен в Беларуси
Средневековые квесты ждут гостей "Рыцарского фэста" в Мстиславле
Заявки на конкурс документального кино принимаются до 3 августа
Калейдоскоп
Трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" появился в сети
Пьяный итальянец на коне лишился водительских прав
На Марсе собираются проводить эксперименты с человеческой кожей
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия