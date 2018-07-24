Число жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 50 человек, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 24 погибших и более 150 пострадавших. По последним данным, еще 26 тел погибших было обнаружено возле города Рафина к востоку от греческой столицы. Местные СМИ сообщают, что среди погибших много детей.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.-0-