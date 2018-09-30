Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции достигло 31 человека

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего лихорадкой заразилось 271 человек, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Греции. За неделю симптомы лихорадки проявились у 37 человек.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами. В этом году вспышка заболевания вызвана высокими температурами и дождями в начале лета.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших.

Помимо Греции, лихорадка Западного Нила выявлена еще в восьми странах Европы.-0-