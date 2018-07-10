Число жертв ливней в Японии превысило 140 человек

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ливней, наводнений и оползней в Японии превысило 140, сообщают информационные агентства со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнений в Японии "В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и передаю слова поддержки вам, родным и близким погибших, а также всем потерпевшим от удара стихии", - говорится в соболезновании.

Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.

"К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких. Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено", - приводит слова Ёсихидэ Суга ТАСС.

На помощь в ликвидации последствий стихии пострадавшим районам правительство выделило около 7,2 млрд иен ($64,8 млн). В спасательных работах принимают участие 75 тыс. человек, в том числе полицейские и бойцы японских Сил самообороны.

Сильные дожди возникли в Японии из-за тайфуна "Прапирун", образовавшегося в Тихом океане. При канцелярии главы правительства Японии круглосуточно работает кризисный штаб, который занимается оперативным сбором информации и координацией работы всех профильных министерств и ведомств. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 тыс. мм осадков.-0-