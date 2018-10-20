20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61, сообщает индийская газета Hindustan Times.
Еще 80 человек находятся в больницах, из них 25 в очень тяжелом состоянии. В их числе много женщин и детей.
Трагедия произошла во время фестиваля в городе Амритсар штата Пенджаб на севере Индии. По случаю праздника Дашахра в непосредственной близости от железнодорожных путей люди наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна". Взрывы петард вызвали панику, гости устремились к железной дороге, несмотря на приближение поезда, который следовал из города Патханкот в Амритсар. Сообщается, что в момент катастрофы там находились от 500 до 700 человек.-0-
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