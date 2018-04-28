Число жертв нападения на школьников в Китае возросло до девяти

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нападения на школьников в китайской провинции Шэньси возросло до девяти человек - погибли семь девочек и двое мальчиков, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о семи погибших и 19 раненых.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от учебного заведения в уезде Мичжи, когда дети направлялись из школы по домам. Полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого, им оказался 28-летний мужчина по фамилии Чжао. По словам очевидцев, у нападавшего было при себе холодное оружие.

Согласно предварительным результатам следствия, нападение было совершено из "мести за унижения, которым Чжао подвергался в школьные годы от одноклассников".-0-