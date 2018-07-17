Число жертв наводнения в Японии достигло 222 человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнения в Японии достигло 222 человек, около 20 числятся пропавшими без вести, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 195 погибших.

По данным властей, ущерб от ливневых дождей, которые обрушились на юго-западную и центральную часть Японии в начале июля, превысил $472 млн. В эвакуационных центрах до сих пор остаются более 4 тыс. человек.

В пострадавших от наводнения районах не работают магазины, нарушена работа водопровода, повреждены здания около 300 учебных заведений. Продолжаются поисково-спасательные операции, налажена поставка гуманитарной помощи населению.-0-