Число жертв оползней и наводнений на Филиппинах превысило 130

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате оползней и наводнений на юге Филиппин, вызванных тропическим штормом, возросло до 133, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 90 погибших.

Шторм обрушился на южную часть архипелага, главным образом на остров Минданао, 22 декабря. Проливной дождь вызвал паводки и оползни. В провинции Северный Ланао селевый поток смыл деревню, в которой проживали 2 тыс. человек. Спасатели пытаются найти под завалами еще живых людей. Сегодня тропический шторм "Тембин" накрыл остров Палаван, расположенный к западу от Минданао.

Каждый год на Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов и тропических штормов. Самым разрушительным за последние годы был тайфун "Хайян" в 2013 году. Вызванный им ветер достигал скорости 315 км/ч. Он унес жизни почти 7,5 тыс. человек и оставил без крова более 4 млн местных жителей.-0-