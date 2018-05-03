3 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Число жертв стрельбы в банке Еревана увеличилось до двух человек.
"Увы, врачи не смогли спасти жизнь полицейского, который был ранен в результате выстрела грабителя. Старший прапорщик полиции Ара Шахгулян, несмотря на операцию и усилия врачей, скончался", - написал на своей странице в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Сегодня в столице Армении было совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC. Как выяснилось, в банк ворвался мужчина, вооруженный ножом, гранатой и винтовкой. По данным полиции, злоумышленник обезврежен.-0-
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