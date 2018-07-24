Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 27 человек

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Son-Tinh, погибли 27 человек, еще 26 пострадали и 7 пропали без вести, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 17 пострадавших.

Тайфун Son-Tinh обрушился на прибрежные районы Вьетнама 18 июля, принеся мощные ливни, наводнения и оползни. В результате стихии разрушено более 200 домов, затоплено 80 тыс. га рисовых полей, парализовано движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.

По данным синоптиков, дожди и штормовой ветер в регионе не прекратятся до 26 июля.-0-