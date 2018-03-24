24 марта, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Число жертв теракта на юге Франции возросло до четырех человек. Полицейский Арно Белтрам, который предложил поменяться местами с заложником во время террористической атаки в супермаркете французского города Треб, скончался. О этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в Twitter.

"Подполковник Арно Белтрам покинул нас. Погиб за Родину. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость, его самопожертвование", - написал министр.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l'Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Как сообщалось, 23 марта во французском городе Каркасон 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате этого нападения погибли еще двое, а сам террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом.

По сообщениям мировых СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-