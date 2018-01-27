Число жертв теракта в Кабуле достигло 95 человек

Количество погибших в результате теракта в дипломатическом квартале Кабула (Афганистан), случившегося днем в субботу, достигло 95 человек. Еще 160 получили ранения разной степени тяжести, передают информационные агентства.
Большинство погибших и пострадавших в результате взрыва - это прохожие и госслужащие. Ранее сообщалось о 63 погибших.
Напомним, террорист-смертник въехал в квартал Вазир-Акбар-Хан на автомобиле "скорой помощи", который был напичкан взрывчаткой. Вскоре он произвел подрыв. Ударной волной повыбивало стекла в соседних домах. Во многих из них располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения.
Ответственность за содеянное взяла на себя группировка "Талибан". По подозрению в подготовке и организации массового убийства задержаны четыре человека.
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