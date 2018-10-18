Число жертв циклона "Титли" в Индии возросло до 57 человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за мощного циклона "Титли" в индийском штате Одиша увеличилось до 57 человек, сообщает агентство "Синьхуа".

Циклон затронул 16 округов штата, наибольшее число жертв зарегистрировано в Гаджапати, где погибли 39 человек. Большинство из них стали жертвами сильнейших оползней.

Циклон "Титли" обрушился на регион 11 октября. Он принес тропические ливни, которые вызвали оползни и подтопления домов. Сильный ветер с порывами до 165 км/ч валил деревья и столбы, срывал крыши с домов. В ряде округов были нарушены электроснабжение и телефонная связь. Правительство штата Одиша в ожидании сильнейшего циклона эвакуировало из прибрежных районов более 300 тыс. человек.

Власти штата сообщают, что практически все магистрали уже отремонтированы, электро- и водоснабжение в городах восстановлено, в сельской местности работы еще продолжаются.

По подсчетам местных властей, ущерб от циклона составляет около $300 млн. Выплаты семьям погибших увеличены с $5,5 тыс. до $13,5 тыс.-0-