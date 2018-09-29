Число жертв цунами в Индонезии достигло 380 и продолжает расти

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 380 человек погибли у берегов Индонезии в результате цунами, которое последовало за землетрясением, сообщает Би-би-си.

Если утром больницы города Палу в провинции Сулавеси сообщали о 48 погибших, то сейчас количество жертв исчисляется сотнями. "Много тел нашли на береговой линии из-за цунами, но точное количество все еще неизвестно", - сказал представитель ведомства Суторо Пурво Нугрохо агентству "Рейтер".

Индонезийское управление по ЧС имеет данные о 384 погибших. Пострадали не менее 540 человек. Главная больница Палу разрушена, некоторым раненым оказывают помощь прямо на улице, во временных палатках.

Спасательные операции продолжаются, хотя и с большими осложнениями из-за отсутствия электричества и изоляции города - основной путь к нему заблокировал оползень.

Как пояснил на брифинге Пурво Нугрохо, много людей пострадало из-за того, что после первых толчков, даже когда опасность возросла, они продолжали заниматься своими делами на берегу, готовясь к пляжному фестивалю.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября и вызвало мощное цунами. Волны высотой до 3 м обрушились на Палу. Подземные толчки и сейчас продолжают ощущаться в городе. Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели и торговые центры.-0-