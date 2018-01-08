Число жертв урагана "Элеанор" во Франции возросло до шести

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших во Франции из-за урагана "Элеанор" возросло до шести, еще два человека числятся пропавшими без вести, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось, что зимняя буря "Элеанор" в Европе унесла жизни трех человек - один умер во Французских Альпах, двоих смыло большой волной на побережье Страны Басков в Испании.

Ураган "Элеанор", который обрушился на Францию в ночь на 3 января, принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в реке Сена повысился более чем на 3 метра. В связи с угрозой наводнения в Париже был объявлен желтый уровень опасности. В некоторых регионах страны были заблокированы автомобильные и железные дороги, отменены десятки авиарейсов. Власти оценили ущерб от урагана в 200 млн евро.-0-