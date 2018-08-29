Почти 3 тыс. человек - число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико в 50 раз превысило первоначальные цифры

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико, который обрушился на это ассоциированное с США островное государство в сентябре прошлого года, почти в 50 раз превысило прежде объявленные цифры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Associated Press.

Считалось, что жертвами разрушительного урагана "Мария" стали 64 человека. По заказу властей Пуэрто-Рико столичный Университет Джорджа Вашингтона подготовил доклад, посвященный оценкам числа погибших в результате удара стихии. Исследователи привели иную цифру - 2 тыс. 975 человек.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что после изучения доклада правительство считает жертвами урагана именно такое число людей. При этом он подчеркнул, что и новое число также не следует считать окончательным.

В Пуэрто-Рико после урагана "Мария" возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Сильные ветра и проливные дожди привели к масштабным наводнениям. По подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб мог составить до $95 млрд.-0-