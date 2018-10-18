Число жертв в керченском колледже увеличилось до 21

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва и стрельбы в колледже Керчи увеличилось до 21 человека, сообщает ТАСС.
"У пострадавшей, находившейся в крайне тяжелом состоянии, произошла повторная, третья остановка сердца. Проводилась реанимация, однако в результате травм, несовместимых с жизнью, была констатирована смерть", - сообщили в пресс-службе Минздрава России.
17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство". Мотивы виновника трагедии неизвестны, ему будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.-0-
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