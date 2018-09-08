Число жертв вооруженных столкновений в Триполи достигло 78 человек

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами длящихся более недели вооруженных столкновений в столице Ливии стали 78 человек, более 300 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Lybia TV.

В больницах на лечении находятся 210 пострадавших. 103 человека получили первую медицинскую помощь. Сообщается также о 16 пропавших без вести.

Бои в Триполи не прекращаются с 26 августа. В стычках участвовали с одной стороны седьмая пехотная бригада, большинство солдат которой являются уроженцами города Тархуна, а с другой - подразделения так называемого батальона "революционеров Триполи", поддерживаемого другими фракциями, подчиняющимися признанному мировым сообществом кабмину нацсогласия. В стычках стороны использовали тяжелую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы.

В минувший вторник противоборствующие силы при посредничестве миссии ООН по поддержке в Ливии заключили соглашение о прекращении огня. За минувшие дни обстановка в Триполи оставалась спокойной, серьезных инцидентов зафиксировано не было. Представители враждующих сторон заявили, что в любой момент готовы ответить на агрессивные выпады другой стороны.-0-