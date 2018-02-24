Число жертв взрывов в Сомали увеличилось до 38 человек

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрывов в столице Сомали Могадишо возросло до 38 человек, сообщают информагентства со ссылкой на службу скорой помощи.

Ранее было известно о 18 погибших и 20 пострадавших.

Как сообщалось, недалеко от резиденции президента в Могадишо взорвался автомобиль, после чего последовал еще один взрыв и стрельба. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-