Число жертв взрывов в Сомали увеличилось до 38 человек

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрывов в столице Сомали Могадишо возросло до 38 человек, сообщают информагентства со ссылкой на службу скорой помощи.
Ранее было известно о 18 погибших и 20 пострадавших.
Как сообщалось, недалеко от резиденции президента в Могадишо взорвался автомобиль, после чего последовал еще один взрыв и стрельба. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-
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