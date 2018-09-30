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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832

В мире 30.09.2018 | 11:23
Фото из Twitter-аккаунта Yusuf Abramjee
Фото из Twitter-аккаунта Yusuf Abramjee

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от мощного землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Лукашенко выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями и цунами в ИндонезииЛукашенко выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями и цунами в Индонезии
Глава государства подчеркнул, что известие о разрушениях и многочисленных жертвах этих трагедий в Беларуси восприняли с глубокой болью и печалью.

Ранее речь шла о 420 погибших. Власти Индонезии не исключают, что число жертв может исчисляться тысячами, поскольку связи с некоторыми пострадавшими районами нет до сих пор.

Как сообщалось, первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Индонезии 28 сентября, затем последовали еще более 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт.-0-

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Теги
землетрясение, Индонезия, смерть
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