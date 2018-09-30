Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от мощного землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832, сообщает Agence France-Presse (AFP).
Ранее речь шла о 420 погибших. Власти Индонезии не исключают, что число жертв может исчисляться тысячами, поскольку связи с некоторыми пострадавшими районами нет до сих пор.
Как сообщалось, первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Индонезии 28 сентября, затем последовали еще более 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт.-0-
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