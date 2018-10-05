5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) в своем Twitter-аккаунте.

В результате стихии пострадали более 2,5 тыс. человек, 113 пропали без вести, более 150 остаются под завалами.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4. На Палу обрушилось цунами высотой до 2 м.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.-0-