5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) в своем Twitter-аккаунте.
В результате стихии пострадали более 2,5 тыс. человек, 113 пропали без вести, более 150 остаются под завалами.
Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4. На Палу обрушилось цунами высотой до 2 м.
В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.-0-
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