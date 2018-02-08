Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 10 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в китайской провинции Тайвань увеличилось до 10 человек, 267 получили ранения, 58 пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на оперативный штаб, действующий в пострадавшем уезде Хуалянь.

Пострадавшим от землетрясения поступает финансовая помощь и пожертвования.

Спасители продолжают поисковые операции в четырех зданиях, которые после подземных толчков частично обрушились, деформированы или сильно наклонены. В нескольких из них расположены отели.

Как сообщалось, землетрясение произошло около полуночи по местному времени и ощущалось в том числе в административном центре - Тайбэе. По оценкам сейсмологов, магнитуда толчка составила 6 баллов. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.

Утром 8 февраля приборы зафиксировали новый подземный толчок у восточного побережья Тайваня магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 9-и км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 6,1 км. Сведения о разрушениях и пострадавших от этого толчка не поступали.-0-