Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в Индонезии растет, по последним данным погибших уже более 380, передают информационные агентства.

Агентство по предотвращению стихийных бедствий обнародовало обновленную статистику. Число погибших из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 387 (ранее сообщалось о 347), пострадали 13 тыс. человек. Эвакуироваться пришлось более чем 380 тыс. человек. Индонезийские власти не исключают, что количество жертв будет расти - разбор завалов продолжается.

Как сообщалось, мощное землетрясение на острове Ломбок произошло 5 августа. Подземные толчки также ощущались на расположенном неподалеку популярном у туристов острове Бали. Еще одно - магнитудой 5,9 - на индонезийском острове произошло 9 августа. Посольство Беларуси в Индонезии рекомендовало гражданам республики воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров Ломбок) до стабилизации обстановки в регионе. По информации МИД Индонезии, среди иностранных граждан, пострадавших от землетрясения на острове Ломбок, белорусов не было.-0-