Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 347

8 августа, Мантарам /БЕЛТА - Антара/. Число погибших из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 347, сообщает национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий.

По предварительным данным, в районе Гангга обнаружены тела 54 человек, в Каянгане - 171, в Баяне - 11, в Танджунге - 54 и в Пеманге - 57.

Не исключено, что число жертв будет расти, так как поиски людей под завалами продолжаются.

По словам медработников, многие пострадавшие получили психологические травмы и не хотят находиться в закрытых помещениях. "Большинство из них не хотят оставаться в здании во время лечения или после операции, они хотят, чтобы их лечили на открытом воздухе", - сообщили врачи.

Мощное землетрясение на острове Ломбок произошло 5 августа. Подземные толчки также ощущались на расположенном неподалеку популярном у туристов острове Бали.-0-