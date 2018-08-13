Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 436

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на индонезийском остров Ломбок возросло до 436, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось о 380 погибших и 1,3 тыс. пострадавших.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 человек Эвакуироваться пришлось более чем 380 тыс. человек. Индонезийские власти не исключают, что количество жертв будет расти - разбор завалов продолжается.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в Северном Ломбоке - 374 человека. В большинстве случаев причиной гибели людей стало обрушение зданий.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. По последним данным, серьезно пострадали 783 человека, 570 получили легкие ранения.

Землетрясение магнитудой 6,6 на острове Ломбок произошло 5 августа. Подземные толчки также ощущались на расположенном неподалеку популярном у туристов острове Бали. Еще одно - магнитудой 5,9 - на индонезийском острове произошло 9 августа. Посольство Беларуси в Индонезии рекомендовало белорусским гражданам воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров Ломбок) до стабилизации обстановки в регионе.-0-