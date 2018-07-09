Число жертв железнодорожной аварии в Турции возросло до 24

9 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24. Об этом сообщил представитель Минздрава Турции Эюп Гюмюш.

Как сообщалось, в турецкой провинции Текирдаг сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда. По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за размыва почвы вследствие проливных дождей. В ведомстве сообщили, что в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала. Для эвакуации раненых в район были направлены военные вертолеты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей. В обращении главы государства подчеркивается, что в связи с происшествием будет проведено тщательное расследование.-0-