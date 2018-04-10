Члены СБ ООН продолжат работу над проектом резолюции по Сирии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН продолжит работу над проектом резолюции по вопросу о предполагаемом применении химического оружия в Сирии. Об этом заявил журналистам по завершении закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН председатель СБ ООН постпред Перу Густаво Меса-Куадра, сообщает ТАСС.

"Это крайне щекотливая и серьезная проблема. Совет Безопасности ООН крайне озабочен ситуацией в Сирии. Сегодня и завтра члены совета будут работать над возможным текстом резолюции. Ситуация очень сложная, и мы сделаем все возможное и продолжим работу", - заявил председатель СБ ООН.

По его словам, члены СБ ООН также выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в связи с утверждениями о применении химического оружия в городе Дума. "Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость срочного и независимого расследования этого происшествия Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). На экспертном уровне мы призвали наших коллег продолжать работать над разрешением ситуации", - сообщил Густаво Меса-Куадра.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что Сирия и Россия готовы незамедлительно обеспечить специалистам ОЗХО доступ к району предполагаемого применения боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска. Он предложил ОЗХО немедленно вылететь в сирийскую столицу и пообещал, что сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Василий Небензя также заявил, что Россия поддерживает идею формирования независимого механизма расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии.

Постпред России при ООН отметил, что ряд представленных оппозицией свидетельств причастности сирийских властей к якобы применению химоружия в городе Дума носит явно постановочный характер. "Траектория предполагаемого попадания "бомбы" неестественная. Она пробила крышу и спокойно "улеглась" на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда уложили при подготовке к съемке", - пояснил российский дипломат.

Предложение России о направлении миссии ОЗХО в сирийский город Дума поддержала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. "Мне было очень интересно услышать российское предложение о том, что миссия ОЗХО по установлению фактов может посетить (Думу) и ей будет обеспечена защита со стороны российских вооруженных сил. Я полагаю, что это предложение стоит того, чтобы им воспользоваться, но, конечно же, необходимо, чтобы миссия ОЗХО получила полную свободу действий и свободу доступа", - подчеркнула она.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности, заявила, что США примут односторонние меры против властей в Дамаске, если Совет Безопасности ООН не привлечет к ответственности виновных в предполагаемом применении химического оружия в Сирии. О каких мерах идет речь, она не уточнила.

В свою очередь спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступил с предостережением, что ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в сирийском населенном пункте Дума приближает мировые державы к прямой конфронтации.

По его оценке, дебаты, касающиеся произошедшего в Думе, происходят во время возросшей международной напряженности, втягивающей национальных, региональных или международных игроков в опасную ситуацию или потенциальную или действительную конфронтацию. "Должен сказать чрезвычайно отчетливо, поскольку впервые за четыре года своих брифингов я достиг точки, когда выражаю обеспокоенность по поводу международной безопасности, а не только региональной, или национальной, или сирийской безопасности", - подчеркнул эмиссар ООН.

С его точки зрения, дальнейшая эскалация напряженности вокруг Сирии чревата совершенно разрушительными последствиями, которые даже сложно вообразить. "Совет Безопасности не может позволить, чтобы на каком бы то ни было фронте Сирии развивалась ситуация бесконтрольной эскалации", - отметил Стаффан де Мистура.

Эмиссар ООН обратил внимание на противоречивые сведения о том, было или нет применено химоружие в городе Дума. В частности, его применение категорически отрицает правительство Сирии. "Мое мнение: необходимо тщательное независимое расследование", - заявил в этой связи Стаффан де Мистура. Он призвал Совбез обеспечить, чтобы был найден механизм для расследования этих утверждений (о применении химоружия в Думе) и установить ответственность.

Спецпосланник также считает, что Россия и правительство Сирии должны предоставить защиту гражданскому населению, которое решит остаться в сирийском городе Дума. Он также призвал обеспечить безопасность жителей, которые решат уехать из города, и гарантировать право на возвращение тем, кто захочет вернуться.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.-0-