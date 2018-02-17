Чрезвычайное положение объявлено в Эфиопии

В пятницу в Эфиопии объявили чрезвычайное положение. Необходимость в принятии данной меры вызвана тем, что премьер-министр страны Хайлемариам Десалень объявил об уходе с поста.

Режим ЧП ввела "Революционно-демократический фронт эфиопских народов" - правящая в данной африканской стране коалиция. Продолжительность режима пока не афишируется, не исключено, что он займет от 3 до 6 месяцев.