10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайные меры вводят в китайском мегаполисе Тяньцзинь из-за смога, сообщают информагентства.

В 13-миллионном городе с 11 марта водится ограничение на движение грузового автотранспорта: по магистралям смогут двигаться только половина машин по принципу четного/нечетного номера. Промышленным предприятиям доводится обязательство сократить уровень вредных выбросов в атмосферу не менее чем на 50%. Рекомендации не выходить без острой необходимости на улицу адресованы детям, пенсионерам и страдающим заболеваниями органов дыхания.

По прогнозам, в городе в течение недели продержится смог, накануне был объявлен оранжевый уровень экологической тревоги.

Тяньцзинь - пятый по численности населения мегаполис Китая, крупный порт и промышленный центр. Город находится в 150 км к юго-востоку от Пекина.-0-