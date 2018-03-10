10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайные меры вводят в китайском мегаполисе Тяньцзинь из-за смога, сообщают информагентства.
В 13-миллионном городе с 11 марта водится ограничение на движение грузового автотранспорта: по магистралям смогут двигаться только половина машин по принципу четного/нечетного номера. Промышленным предприятиям доводится обязательство сократить уровень вредных выбросов в атмосферу не менее чем на 50%. Рекомендации не выходить без острой необходимости на улицу адресованы детям, пенсионерам и страдающим заболеваниями органов дыхания.
По прогнозам, в городе в течение недели продержится смог, накануне был объявлен оранжевый уровень экологической тревоги.
Тяньцзинь - пятый по численности населения мегаполис Китая, крупный порт и промышленный центр. Город находится в 150 км к юго-востоку от Пекина.-0-
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