Cледствие в отношении 7 обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" завершено

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Уголовное дело состоит из 230 томов, сообщает Пятый телевизионный канал.

В Кемерово председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших. На встречу пришли 37 жителей города. Никто из обвиняемых не признал свою вину, а двое из них отказались от дачи показаний.

По делу о пожаре потерпевшими признаны 436 человек, из них 83 — родственники погибших, 247 — посетители ТЦ и 106 — собственники помещений и арендаторов.

В пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово 25 марта погибли 60 человек, среди них 37 детей.-0-