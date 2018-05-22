CNN: в школах США стреляли в 57 раз чаще, чем в других странах G7

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учебных заведениях США с 2009 года инциденты со стрельбой происходили в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях остальных стран G7. Такие оценки представил американский телеканал CNN, сообщает ТАСС.
Согласно статистике, в период с 1 января 2009 года по 21 мая 2018 года в американских школах, вузах и иных учебных заведениях произошло 288 инцидентов со стрельбой. Для сравнения, в Канаде за это время зарегистрировано два подобных случая, еще два - во Франции, один - в Германии. В Великобритании, Италии и Японии инцидентов со стрельбой не было зафиксировано. CNN поясняет, что речь идет о случаях, когда огнестрельное ранение на территории учебного заведения получал хотя бы один человек, помимо лица, которое открыло огонь, в том числе по случайности.
В мировом масштабе США также лидируют по числу случаев со стрельбой в учебных заведениях. На втором месте находится Мексика, далее идут ЮАР, Индия и Пакистан.
По данным CNN, в нынешнем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю. Один из последних резонансных инцидентов произошел 18 мая, когда 17-летний учащийся одной из школ Санта-Фе (штат Техас) застрелил 9 учеников и преподавателя.-0-
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