Мошенники похитили данные с 380 тыс. платежных карт клиентов British Airways

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личные данные с 380 тыс. платежных карт клиентов авиакомпании British Airways были похищены мошенниками через приложение и сайт компании, сообщает британский новостной телеканал Sky News.

Сообщается, что сведения были украдены у клиентов компании, которые бронировали билеты с 21 августа по 5 сентября. Похищенная информация включает в себя имена клиентов, адреса электронной почты, домашние адреса и информацию о платежной карте, не пострадали только паспортные данные и информация о перелетах.

Авиакомпания British Airways принесла извинения всем пострадавшим от мошенников и вернулась к работе, заверив, что проблема устранена. Дело передано правоохранительным органам, проводится расследование.-0-