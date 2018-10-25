Действия подозреваемых в деле Хашукджи были спланированными - генпрокурор Саудовской Аравии

25 октября, Эр-Рияд /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Генпрокурор Саудовской Аравии Сууд Муджеб заявил, что действия подозреваемых в деле Джемаля Хашукджи были спланированными.

Убийство журналиста Хашукджи было тщательно спланировано - Эрдоган "Джемаль Хашукджи стал жертвой зверского преступления. Об этом говорят данные следствия по делу об убийстве журналиста", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Такие выводы были сделаны в ходе работы совместной рабочей группы Турция - Саудовская Аравия по поступающей из Турции информации.

Ранее с подобным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Сууда Муджеба, генпрокуратура продолжит расследование до выяснения всех обстоятельств дела.

Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Хашукджи Журналист погиб в результате конфликта, переросшего в ссору и драку, в консульстве королевства в Стамбуле.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. МВД Турции начало расследование, были проведены осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию, что Джемаль Хашукджи был убит в здании дипмиссии, но все же 19 октября признали факт гибели журналиста.-0-