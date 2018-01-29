Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте победил на выборах

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте одержал победу на выборах главы государства, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней, сообщают информагентства со ссылкой на Министерство юстиции страны.
Саули Ниинисте в обращении к своим сторонникам отметил: "Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила. Прислушиваться к иному. Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит". Ранее действующий глава государства после объявления предварительных итогов голосования заявил, что доверие избирателей и их призывы не останутся без ответа.
Саули Ниинисте участвовал в выборах как независимый кандидат. Окончательные официальные итоги выборов будут обнародованы 30 января. Инаугурация президента должна состояться 1 февраля.
Проголосовать на выборах могли граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Население страны составляет 5,5 млн человек, право голоса имеют около 4,2 млн.-0-
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