Дело о нападении на школьников в Перми будет рассматриваться в больнице

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о нападении в пермской школе №127 будет рассматриваться в больнице по месту лечения подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Мотовилихинского районного суда Перми.
"Будет рассматриваться в выездном судебном заседании по месту лечения детей. Как там обеспечат возможность проведения заседания, так и определят время. В суде ничего рассматриваться не будет. Скорее всего, это будет закрытое судебное заседание", - рассказали в суде.
Зачинщики конфликта находятся в пермской городской клинической больнице №4, их состояние оценивается как средней тяжести. В этой же больнице в тяжелом состоянии находится и преподаватель Наталия Шагулина, которая пострадала, пытаясь остановить драку.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова написала на своей странице в Facebook: "Учитель 4 Б класса Шагулина Наталия Васильевна - герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Придя в себя, она спросила: "Как дети?". Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления".
Между тем, как сообщила директор школы №127 Татьяна Цейтлина, занятия в учебном заведении возобновятся уже 18 января. При этом она добавила, что следственные органы сегодня еще работают в школе, продолжаются проверки.
Утром 15 января в школе №127 Перми между двумя детьми - учеником и бывшим учеником школы - произошел конфликт с применением холодного оружия. Пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Один из зачинщиков драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 16 января во всех образовательных учреждениях Пермского края начались проверки систем безопасности.-0-
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