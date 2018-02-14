Дело премьера Израиля Нетаньяху передали в прокуратуру

Информационные агентства со ссылкой на полицию Израиля сообщили о том, что собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Ему инкриминируют мошенничество, корупцию и злоупотребление доверием.
Материалы дела переданы генпрокурору и юридическому советнику правительства Авихай Мандельблиту. От принятого решения будет зависеть политическая карьера премьера.
Нетаньяху проходит по т. н. "делу 1000". Как полагает следствие, он получал дорогостоящие подарки от деловых кругов: сигары, драгоценности, шампанское. Общая сумма подарков оценивается в 280 тыс. долларов.
В соответствии с "делом 2000" утверждается, что премьер пытался договориться с издательским домом о благосклонном освещении деятельности правительства. В обмен на это он обещал принять закон, ограничивавший полномочия газеты "Исраэль хайом".
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