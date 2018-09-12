Депутаты Европарламента проголосовали за обновленный проект реформы правил защиты авторского права

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Европарламента (ЕП) на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге поддержали начало переговоров с государствами-членами о новых правилах в области авторского права в масштабах ЕС, чтобы обеспечить справедливую оплату для авторов в современном цифровом мире, сообщается на сайте ЕП.

По информации ТАСС, за обновленный проект реформы правил защиты авторского права проголосовали 438 депутатов, против высказались 226, еще 39 воздержались.

"Парламент одобрил свою пересмотренную переговорную позицию по нормам авторского права, добавив гарантии защиты малых предприятий и свободы выражения", - говорится в пресс-релизе представительного органа ЕС.

Отмечается, что главным отличием нынешней версии проекта реформы от предыдущей является исключение, сделанное для небольших интернет-платформ и агрегаторов. Для таких гигантов, как Google, ничего не изменится: за демонстрацию новостных материалов газет и информпорталов в агрегаторе (даже первых абзацев этих материалов) им придется платить отчисления авторам текстов и правообладателям. В то же время за публикацию гиперссылок на материалы вместе с "отдельными словами", дающими представление о содержимом, платить будет не нужно. Другим крайне важным послаблением стало разрешение загружать авторские материалы на публичные ресурсы справочного характера вроде Wikipedia или открытые платформы для разработчиков, например, GitHub.

Авторам инициативы удалось склонить на свою сторону большинство европарламентариев и по вопросу автоматической блокировки нелицензионного контента. Было решено сделать это обязательным только для крупных ресурсов, прежде всего тех, что продвигают в сети размещаемые видеоролики и прочие материалы. Это касается и визуальных материалов, демонстрируемых на видеохостинге YouTube и в соцсети Facebook.

Предполагается, что у тех, чьи собственные материалы машина расценит, как пиратские, должна быть возможность оперативно оспорить решение, причем в ручном режиме. Иными словами, сайты должны будут организовать собственные системы для рассмотрения жалоб, оценку которым будут давать люди, а не программные алгоритмы.

Получивший одобрение проект должен поступить на рассмотрение профильных комитетов Европарламента, которые представят окончательный вариант реформы. Голосование по ней состоится в январе 2019 года. -0-